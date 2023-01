Aviones militares de EE. UU. dejan en Cúcuta toneladas de ayuda para Venezuela

Tres C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizaron con suplementos nutricionales y kits de higiene.

Estos aviones militares, que tienen capacidad para transportar cada uno hasta 77,5 toneladas de carga, partieron de la base aérea de Homestead, en el sur de Miami (EE. UU.), y aterrizaron por la tarde de este sábado en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

En la pista los esperaban el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green; el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, y Lester Toledo, representante para la asistencia humanitaria del presidente del Parlamento e interino de Venezuela, Juan Guaidó.

También participaron la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung; el jefe de la misión de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González.

"La ayuda que ven que acaba de llegar ha sido bajo solicitud del presidente interino Juan Guaidó en coordinación con el Gobierno de Colombia", manifestó Green en una rueda de prensa que dio en la pista del aeropuerto cucuteño, mientras al fondo operarios descargaban bajo un sol implacable las cajas de los aviones.

El jefe de Usaid manifestó que los víveres, kits de higiene y medicamentos que están llegando Cúcuta proceden no solo de Estados Unidos "sino también de muchos países que participan en esta ayuda".

"Este no es el primer envío que llega de parte de Estados Unidos ni será el último" para la gente de Venezuela, dijo, pues la semana pasada se entregó en Cúcuta un primer cargamento de ayuda y ayer las autoridades colombianas recibieron 2,5 toneladas donadas por el Gobierno de Puerto Rico.

Una vez descargadas de los aviones, las toneladas de ayuda fueron subidas en camiones y trasladadas hasta una bodega situada en el lado colombiano del puente internacional de Tienditas por donde se espera sea ingresada a Venezuela.

Cúcuta, junto a Curazao y el estado brasileño de Roraima, son los puntos de acopio de las ayudas humanitarias, cuyo ingreso a Venezuela se hará el próximo 23 de febrero, según anunció Guaidó el pasado martes.

Al ser preguntado por periodistas sobre cómo se hará el ingreso de la asistencia a su país, dado el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a la ayuda humanitaria, Lester Toledo no quiso dar detalles de la operación, pero aseguró: "Que pasa, pasa".

Según dijo Toledo, la asistencia "se está convirtiendo ya en un tsunami humanitario que no va a parar" porque otros países anunciarán próximamente que se suman a la iniciativa que lideran Estados Unidos y Colombia.

Por su parte, Green añadió que recientemente se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque, para hablar de la "cooperación que estamos haciendo de manera continuada entre nuestros países" con el fin de enviar las ayudas que pueden "salvar a mucha gente que está sufriendo en el pueblo de Venezuela".

"Como sabemos, esta asistencia se necesita de manera urgente y llega en un momento muy oportuno" porque "muchos niños tienen hambre en Venezuela y casi todos los hospitalizados viven una grave escasez de suministros y medicinas", explicó Green.

Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Usaid "está preparando suministros adicionales de asistencia humanitaria en sus bodegas en Miami y Houston para ser distribuidos de inmediato en la región" y llegarán en los próximos días en vuelos militares.

"Estados Unidos sigue prestando esta ayuda de manera solidaria al presidente interino Guaidó y ayudando a que los venezolanos se sientan representados por un Gobierno que realmente le sirva a sus intereses", manifestó Green.

El funcionario envió también un mensaje a Guaidó: "Estamos orgullosos de estar de su lado, con su gente, de apoyarlos; estamos con la gente que pide libertad, que pide una democracia verdadera, y este es un llamado a las fuerzas de seguridad de Venezuela: les pedimos que dejen ingresar esta ayuda que merece la gente de Venezuela de forma inmediata".

