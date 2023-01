Aysha Bilgrami, la diseñadora de joyas colombiana que convierte radiografías viejas en plata

No es radióloga, ni médica, ni siquiera es técnica con especialidad en radiografías. Sin embargo, es experta a la hora de leer estas láminas y en aprovecharlas.

“Las más blancas no tienen mucho material, el tamaño influye un montón”, dice la diseñadora de joyas Aysha Bilgrami.

Bilgrami es diseñadora de joyas hace más de cinco años. Hace dos, descubrió una fuente de plata, no de dinero, sino del material con el que trabaja.

Se trata de las radiografías, pues estas láminas contienen la materia prima de toda su obra y le garantizan que sus creaciones no representan un daño adicional al medio ambiente.

“Descubrí que las radiografías contenían plata, al igual que los enchufes, los teclados, muchas cosas tienen plata, porque es fotoconductora y ayuda a conducir electricidad”, señala.

Para conseguir esa plata, las láminas se someten a un proceso de lavado que permiten reutilizar el plástico y el metal.

“Es muy curioso que las personas guardan muchas de sus radiografías por si se enferman algún día y en realidad es basura, por lo que nosotros podemos darles una vida más larga”, afirma.

De un kilo de radiografías salen aproximadamente cuatro gramos de plata. Una vez se purifica el material, Aysha lo lleva a su joyero Luis Alfonso Tinjaca, quien produce sus creaciones.

“Ya después de que sale como material físico, nosotros la ligamos, hacemos una liga especial para darle la dureza que se necesita y la fundimos”, explica el jovero.

Este artesano reconoce que, en sus más de treinta años de experiencia, nunca había trabajado con material reciclado, mucho menos de radiografías.

“Tenía alguna duda de que el material fuera diferente, porque no es tan comercial. Pero en vista que empecé a trabajarlo, me di cuenta que es igual, no tiene ninguna diferencia y más bien ayudamos al medio ambiente”, comenta Tinjaca.

Bilgrami exhibe sus joyas en su estudio privado y en Boho Expo, en Usaquén (Bogotá), y siempre está dispuesta a contestar las inquietudes de sus clientas.

“Muchas no entienden, porque ¿cómo así que las radiografías tienes plata? Primero es la explicación y a algunas les gusta mucho el tema y saber que estamos ayudando un poquito al medio ambiente”, señala.

Por eso ella no solo explica en qué consiste el proceso, sino que recibe como donación las radiografías que muchos tienen en sus casas, aunque el origen de la mayor parte de su materia prima son desechos de hospitales.

“No sabía que había plata en la radiografías, es nuevo y la verdad que me parece impresionante, muy interesante también”, manifiesta la clienta Anik Desmeules-Raggio.

Esta diseñadora de joyas está dispuesta a atreverse y no solo por ella, sino por su primera hija a quien dará a luz en un par de semanas y llamará Layla.

La futura madre sabe que el cuidado del planeta será una prioridad en la generación de su bebé y ella desde ya aporta su granito de arena. O, más bien, su trabajo y creatividad hechos solo con material reciclado.