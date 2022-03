“Ayuda”: el desgarrador grito de niño de 3 años maltratado en jardín infantil de Soacha

Una psicóloga, que montó un jardín infantil ilegal en Soacha y que no hace parte del Bienestar Familiar, fue denunciada por el maltrato a un niño de 3 años que estaba bajo su cuidado en el barrio Portoalegre.

El hecho se conoció gracias un video grabado dentro de las instalaciones por otra pequeña, de más años, que asiste al sitio irregular.

El jefe de Protección de la Policía de Soacha, mayor Alfonso Manrique, informó que esta mujer, que sigue en libertad, “informalmente cuida menores de edad”.

Reiteró que el jardín infantil “no está legalmente constituido en el municipio”.

Nelly Patricia Mosquera, defensora de los derechos de los niños, hizo un vehemente llamado tras conocer las dolorosas imágenes de maltrato infantil.

“Ese niño está pidiendo ayuda, está siendo maltratado y torturado por esa señora. Urgente, por favor, acudamos a salvarle la vida a este pequeño. Papás, por amor a Dios, no dejen a sus niños en cualquier lugar, no todo el mundo está capacitado para cuidar niños, para eso hay que tener amor, sabiduría y templanza, y los niños no se guardan, los niños se atienden y se cuidan”, expresó.