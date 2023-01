Ayudas humanitarias llegaron al Medio San Juan pero comunidad exige obras de mitigación

En Istmina, todavía hay cinco corregimientos en inminente peligro. Aún existen comunidades afro e indígenas esperando ser censadas.

Inconforme quedó doña Euménides después de recibir la ayuda enviada por el gobierno nacional, cuenta que no es suficiente para quienes lo perdieron todo.

“Con esta ayuda no, porque hay personas que perdieron casa, perdieron todos sus enseres y esto no alcanza a recuperar lo que la persona perdió”, dice.

Una colchoneta, un kit de alimentos, uno de aseo y otro de cocina, fue lo que recibió cada familia en el centro de acopio en Andagoya.

“La forma más rápida que el gobierno nos puede ayudar no es solamente con esto sino también dragando las bocas del río San Juan porque esto va a continuar”, dice Yuli Rivas, una damnificada del Medio San Juan.

El censo en la zona urbana del Medio San Juan es de 3.652 familias afectadas.

Otro corregimiento de Istmina que enfrenta la calamidad por la furia del río San Juan es Bebedó, allí la mayoría de las casas quedaron agrietadas.

En medio de las ruinas los estudiantes reciben sus clases.

En el Medio San Juan hay doce comunidades afro e indígenas que aún esperan el censo de las autoridades y la ayuda del Gobierno.