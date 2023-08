"Ayúdennos": desesperado llamado de alcaldesa de Labranzagrande ante posible caída de otro puente

Paola Peña, alcaldesa de Labranzagrande, en Boyacá, hizo un llamado urgente a los gobiernos nacional y departamental por el riesgo de colapso del puente que está sobre el río Cravo Sur y que es usado como vía alterna para llegar al Casanare por el cierre de la vía del Cusiana.



“Las pilas están a menos de dos metros de la socavación que ha generado el río”, afirmó la mandataria local al mostrar las bases de la estructura vehicular.

“El puente de ingreso a nuestro municipio, a Pisba, a Paya, el puente que en este momento comunica a los departamentos de Boyacá y Casanare por el colapso de la vía al Cusiana presenta estas dificultades, una gran socavación que en estos momentos tiene en riesgo de colapso esta importante infraestructura”, reiteró la alcaldesa de Labranzagrande.

Paola Peña hizo un llamado a las autoridades para que “no nos dejen solos, colabórennos, ayúdennos, Labranzagrande necesita el apoyo de ustedes. Sé que en este momento no figuramos en los noticieros, no figuramos en las resoluciones del Invías o como vía alterna, pero esta es la verdadera vía alterna, este es el paso que están teniendo los transportadores de carga y de pasajeros, no permitamos que este puente se caiga, ayúdennos a proteger esta infraestructura”.

La alcaldesa insistió en que “tanto el estribo izquierdo como el estribo derecho del puente están totalmente afectados y hay un gran riesgo de colapso”.

Publicidad