Azafata estadounidense fue víctima de falso cirujano en Bogotá

Una norteamericana vino hace 3 meses a Colombia a practicarse dos cirugías plásticas, pero hoy regresó al país a denunciar que el médico puso en riesgo su salud y que los resultados de la operación se convirtieron en una pesadilla.

Los hechos se registraron el 8 de marzo de este año. A Marie Keirse le practicaron en Bogotá una liposucción y una mamoplastia. Después, regresó a Estados Unidos y comenzó a ver resultados que nunca imaginó.

“Después de la operación empecé a sangrar durante 14 días y el médico no me ayudó. Me decía que me pusiera gelatina sin sabor en mis senos, que era normal que tuviera una apariencia extraña y que sangrara. Después de un tiempo me dio una necrosis en el ombligo y tenía las heridas separadas", declaró Keirse.

Con el paso de los días su abdomen y senos se fueron deformando y al no encontrar respuesta en el médico que la operó buscó ayuda en otra clínica donde se encontró con otra sorpresa.

“Descubrí que él no era un cirujano plástico, pues le mostré al nuevo doctor la tarjeta que él me había dado, y me dijo que no era un cirujano plástico y que no estaba habilitado para operar”, denuncia la ciudadana extranjera.

Noticias Caracol buscó al médico Rodolfo Gómez quien la operó, pero no fue posible hablar con él. Sin embargo, en su página web encontramos que se presenta como cirujano estético de la Asociación Colombiana de Cirugía Estética.

En el 2014 murieron 3 ciudadanas americanas en medio de cirugías estéticas y las quejas ante la defensoría regional cada vez aumentan, en los últimos 2 meses van 30 quejas.