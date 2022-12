Bajan de bus a mujer que llevaba en las piernas a hija con discapacidad

La señora Érika viaja cada mes a Barranquilla con su hija en condición de discapacidad para que esta reciba tratamientos médicos. Su última travesía fue toda una pesadilla.

“Yo me encuentro muy indignada con las personas de esta empresa. No tuvieron en cuenta que era una niña con discapacidad y me parece absurdo que a estas alturas de la vida aún haya personas que vean con rechazo y discriminación a las personas con discapacidad y más cuando se trata de una niña”, dijo Carmona.

Tras conocer la denuncia Noticias Caracol acudió a la central de transporte de Santa Marta para conocer su versión de la empresa transportadora, pero no se obtuvo ninguna información. Sin embargo en un video suministrado por la madre denunciante se escuchan los argumentos de los operadores para no permitirles el viaje.

“No quiero dinero, sentencia Carmona. Lo único que quiero es que se respeten los derechos de las personas como mi hija que están en condición de discapacidad, que sean tratados con privilegios y que no se vuelva a presentar este caso”.

Se espera que la Secretaría de Movilidad y la Defensoría del Pueblo se pronuncien sobre este caso.