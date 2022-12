Bala perdida acabó con la vida de hombre que se encontraba durmiendo en su casa en Barranquilla

Gabriel Oquendo estaba acostado en un colchón cuando se dio el enfrentamiento entre dos bandas, según autoridades.

“Estábamos durmiendo cuando sentimos fue los tiros y yo me levanto corriendo a preguntarle a mi hermano: ‘tú no escuchaste los tiros’, y él no me responde. Cuando lo encuentro es en el charquero de sangre, yo comienzo es a dar gritos que me ayudaran”, relató Rosa Ángulo, familiar del fallecido.

La balacera se registró en la calle 21, en donde una de las balas entró por debajo de la puerta e impactó al hombre.

“Un sujeto conocido como Blas Erasmo que tienen su familia del barrio Rebolo dispara y asesina la otra persona que estaba con él. A raíz de eso se genera una riña entre ambas personas que estaban involucradas y allí se da un disparo que es el que entra a la residencia de la persona que está durmiendo”, dijo el coronel Hugo Molano, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Esta no es la primera vez que un inocente sale afectado por culpa de una bala perdida:

