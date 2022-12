¿Balas o piedras? Con estos videos buscan aclarar qué impactó la caravana de Petro en Cúcuta

Fiscalía busca comprobar si se pagaron $200.000 para sabotear la jornada política del precandidato presidencial en Norte de Santander.

Material captado por cámaras de seguridad, así como entrevistas a testigos e informes policiales, sería clave para dar con los responsables.

Relacionado: Vehículo en el que se movilizaba Gustavo Petro en Cúcuta fue atacado en confusos hechos

Por estos mismos hechos, Procuraduría inició una investigación en contra del alcalde de Cúcuta César Rojas.



Ante gravedad de hechos que se presentaron en Cúcuta durante la visita de @petrogustavo abrimos indagación preliminar contra alcalde y otros funcionarios, del resultado analizaremos si se derivan responsabilidades disciplinarias por acción o por omisión @BluRadioCo — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) March 5, 2018

Ante las medidas anunciadas, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter:



La investigación sobre el atentado de Cúcuta se evade si se queda en los ciudadanos venezolanos a los que pagaron para destruir una manifestación que el alcalde de la ciudad decidió inconstitucionalmente impedir. Los planificadores de ese delito son altos dirigentes de Cúcuta. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2018

Advertisement