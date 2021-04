Banda de Los Locos estaría detrás del brutal ataque a tres niños en Chocó

Los ojos de las autoridades están puestos en la banda Los Locos, a quienes atribuyen el violento ataque a tres niños en el barrio Buenos Aires, en Quibdó.

Según la Policía, los responsables ya estarían identificados.

La gobernación, la alcaldía y la Policía Nacional ofrecen una recompensa hasta de 20 millones de pesos.

La hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen, que dejó dos menores muertos y uno gravemente herido , se habría ejecutado en medio de la disputa de las bandas Los Locos, el Clan del Golfo, Los Kennedy, Los Locos Yam, Los Palmeños, Los Rapados y Los Mexicanos por negocios de narcotráfico.

“Se han constituido seis cápsulas, una cápsula con las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a cada una de estas organizaciones delincuenciales”, dice el general Gustavo Franco, comandante de la región de Policía Número 6.

“Son seres sin escrúpulos que no respetan la niñez y los reclutan para el crimen, para el narcotráfico, y que no dudan en asesinarlos cuando ya no les producen la ganancia que pretenden”, indicó Carlos Camargo, defensor del pueblo.

El ICBF, por su parte, envió un equipo especializado a Quibdó para brindarle acompañamiento a las familias de los dos menores fallecidos y el menor que permanece en uno de los hospitales del municipio.

Lina Arbeláez, directora del ICBF, señaló: “Volvemos y reiteramos el llamado a la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, familia y Estado en la protección y garantía de los derechos a quien representa la posibilidad de una humanidad distinta”.

En este documento, la Defensoría del Pueblo advirtió desde el 2018 el riesgo en el que estaban los menores de edad en Quibdó y en especial los que habitan el barrio Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos.