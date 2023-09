Encuentran más de 6 mil millones de pesos en operativo contra banda que defraudaba al Estado

La Fiscalía y la Policía desmantelaron una banda dedicada a defraudar al Estado mediante facturas falsas expedidas por empresas ficticias. Durante la operación, que involucró a entidades legales, se decomisaron más de 6 mil millones de pesos en efectivo.



Cajas llenas de dinero fueron encontradas en el barrio Restrepo, sur de Bogotá. Este fue el resultado de una operación de la Fiscalía y la Policía contra la red que desfalcaba al Estado.

“Habrían desfalcado al Estado por más de 3 mil millones de pesos. En uno de estos lugares donde se realizó el allanamiento se logra encontrar 6.350 millones de pesos en efectivo”, informó el coronel Diego Enrique Fontal Cornejo, director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

El efectivo era el producto de la venta de facturas falsas elaboradas por empresas ficticias y que terminaban en manos de personas naturales y entidades legalmente constituidas. Los recibos eran utilizados para justificar compras que no existieron.



“La empresa criminal entre los años 2013 y 2023 habría simulado operaciones por más de 155 millones de pesos, para esto creo varias empresas de papel con las cuales soportaba operaciones de comercio”, recalcó Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra delitos fiscales.

La interceptación de llamadas dejó en evidencia cómo se realizaban las operaciones:

Cliente: pues, mira, nosotros sí te vamos a comprar eso en dos millones.

Empresa ficticia: sí, claro, en dos millones te la doy.

Cliente: por eso, yo te la compro, nos toca esperar una plata porque no la tenemos todavía, apenas la tenga, usted me puede hacer un favor y me puede ir mandando la cámara de comercio.

Empresa ficticia: bueno, ya te la envió.

Cliente: y un RUT, por favor.



Por cada una de las facturas falsas, la empresa ficticia cobraba entre 1% y 5% del beneficio que tendría la empresa legal. Las autoridades capturaron a seis personas involucradas en este caso.