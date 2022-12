Barbosa: el municipio cuyo hospital se volvió “la caja menor de los políticos”

Los barboseños no solo sufren porque deben ir a otros lugares para recibir atención médica, sino porque el microtráfico ha traído inseguridad a su municipio.

Dicen los habitantes de la Puerta de Oro de Santander que de la noche a la mañana su apacible pueblo se convirtió en centro de distribución de droga, lo que ha disparado la delincuencia.

"No puede uno salir de noche porque lo están atracando o le dan cuchillo, lo que sea por robarlo", narra uno de sus habitantes.

En Barbosa el hospital prácticamente no funciona, los pacientes tienen que ser trasladados a otros municipios. Los habitantes denuncian que desde hace años los políticos de la región convirtieron el hospital en su caja menor.

"Aquí, así sea por cualquier bobaba hay que echarlo pa' Vélez y en Vélez dicen que hay que echarlo para El Socorro y en El Socorro que échelo para Bucaramanga, aquí para qué existe este hospital. Aquí lo desbaratan los unos y los otros vienen y lo arman, hace dos años que lo armaron y ahora hay otros dos para desbaratarlo porque está mal hecho", narra Jorge Rodríguez.

Hay tres médicos para más de 50.000 habitantes, los empleados del hospital tienen sus sueldos retrasados y no cuentan con los insumos necesarios para atender a los enfermos.

Por eso están hastiados de los políticos, que en cada elección prometen y no cumplen. No es extraño entonces que muchos no quieran votar.

