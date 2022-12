Barrancabermeja: entre el desempleo y la corrupción de sus políticos

La crisis del petróleo ha golpeado fuerte a este puerto, que además tiene a su alcalde preso, sindicado de varios delitos electorales.

Una de las promesas de campaña del actual alcalde, el liberal Darío Echeverri fue la modernización de la refinería de Ecopetrol pero eso se quedó en veremos porque el mandatario está preso. La historia es así:

El pasado 6 de febrero, la Fiscalía capturó al alcalde cuando a mediados del año pasado la Misión de Observación Electoral, MOE, denunció maniobras ilícitas para frenar la revocatoria de su mandato.

“Allí claramente se señalaban situaciones irregulares; presuntamente de situaciones donde se estaba constriñendo al elector y fue donde pusimos en conocimiento de las autoridades y todos vimos en que ha terminado”, señaló Clara Tapias, delegada de la MOE en Santander.

Audios en el que se escucha a uno de sus asesores dando parte al alcalde de la concentración de mototaxistas, para obstaculizar el transporte a los electores, fueron fundamentales para la Fiscalía.

Para Óscar Sampayo, politólogo de la Universidad de Antioquia, fue clara la estrategia de la alcaldía para impedir las votaciones.

“Lo que se evidenció por parte de esos audios es toda una empresa criminal, toda una organización delincuencial por parte de la alcaldía para perpetuarse en el poder.

Pese a la crisis por los bajos precios del barril de petróleo este municipio recibe millonarios recursos, pero no se ven obras dignas de esos presupuestos para poner un ejemplo, si miramos al rio Magdalena nos encontramos con el naufragio de Navelena y un puerto fluvial que zozobró recién inaugurado”, dice el experto.

En la vía Bucamaranga – Barranca se aprecia un tramo de la doble calzada que también colapsó y luce a medias, como un monumento a la improvisación oficial.

“Hoy las obras de infraestructura en Barrancabermeja están a medio hacer o no existen no hay obras que generen un impacto al buen vivir de Barranca pero sí están engrosando las cuentas bancarias de unos políticos de aquí de la región y eso nos preocupa”, dice Sampayo.

Un tema que también preocupa a la Iglesia, monseñor Camilo Fernando Castrellón dice que la corrupción no sólo es responsabilidad de la clase política.

“Yo creo que la corrupción se nos metió por todos los lados y la dejamos meter y todos somos responsables o por acción o por omisión”, dice el prelado.

El líder religioso también hace un llamado a la reflexión: “¿por qué yo tengo que descalificar? ¿por qué yo tengo que destruir? ¿por qué no discutimos sobre ideas que es lo que yo creo que debemos hacer en este momento?”.

Y en medio del complejo panorama un nuevo actor político llega a la escena electoral, dejaron las armas para buscar los votos.

Se avecina una nueva jornada electoral en Barrancabermeja y las alarmas de la Misión de Observación Electoral están encendidas.

“Pues si nosotros lo vemos en el mapa de riesgo obviamente estamos en alerta, obviamente este tipo de circunstancias no se pueden volver a presentar. Llamamos la atención para que el electorado tome sus decisiones de una manera transparente”.

La subida en el precio del barril de petróleo traerá una nueva bonanza para los barranqueños, un jugoso botín para los políticos, pero está en manos de los ciudadanos con su voto cuidar que los elegidos no se roben los recursos.