Barranquilleros, asustados por presencia de serpientes venenosas como la ‘raboseco’

Vecinos del barrio Los Almendros dicen que todo es causa de un terreno abandonado por el cual nadie les ha respondido.

“Comfamiliar nos vende un proyecto en el cual nos dice que aquí va a funcionar un parqueadero. Posteriormente dicen que eso no les corresponde a ellos”, denuncia Mónica Durán.

Pero ahí no se detiene la evasión de responsabilidad. Según Durán, la entidad después aseguró que el problema era de un particular, quien a su vez se lavó las manos diciendo que todo era compromiso del municipio.

Así, entre las excusas de las entidades y la angustia por la aparición de los reptiles, viven los residentes de Los Almendros esperando soluciones de fondo.