Barras de Millonarios se comprometen a restaurar daños en el estadio Palogrande

A través de un comunicado firmado por las barras Comandos Azules Distrito Capital y Blue Rain, se comprometieron a reparar los daños ocasionados al estadio Palogrande de Manizales en lo referente a la silletería y los baños que resultaron afectados tras el encuentro entre Millonarios y Once Caldas.

Las directivas del equipo blanco se refirieron a la iniciativa de los barristas. El gerente del equipo de Manizales dijo: "Nosotros aceptamos las disculpas, ni más faltaba, solamente pensando en que esto sean unas disculpas de corazón y no que hagan parte de algo para minimizar el daño o las sanciones".

Al momento, los compromisos entre los representantes de los equipo se fijó en que tres barras de Millonarios llegarán al estadio para reparar las sillas.

A pesar de las intenciones de los aficionados, quienes aseguraron que los integrantes serán carnetizados, las sanciones siguen firmes: “Tomamos la decisión, que fueran 5 años sin el ingreso de las barras de Millonarios, Comandos Azules, Blue Rain, todas sus filiales, no pueden ingresar al estadio durante 5 años".