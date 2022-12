Bebé de 13 meses habría sido violada y asesinada por un hombre en Florencia

La menor se encontraba en compañía de sus padres en una pensión cuando desapareció. Autoridades capturaron al sospechoso.

“Lamentablemente unos degenerados, que no tienen conciencia de nada, sacaron su niña, la violaron y la mataron. Lo único que pido es que se haga justicia”, dijo Nelly Tique, abuela de la bebé.

“Tenemos las sospechas porqué la niña apareció en otra escalera, le preguntamos al administrador y me dijo que no sabía nada y al ratico ya dijeron dónde estaba”, contó Álvaro Rondón, abuelo de la menor.

Los investigadores implementaron equipos de última tecnología para recopilar las pruebas y esclarecer los hechos.

“Se están adelantando los experticios técnicos que nos ha permitido individualizar a una persona y se van a dar resultados al respecto. Se dará a conocer la identidad de la misma una vez recaudado el material probatorio”, aseguró el coronel Javier Navarro, comandante de Policía de Caquetá.

El cuerpo de Mauren fue trasladado a Medicina Legal mientras que el sospechoso capturado permanece recluido en la Unidad de Reacción inmediata, donde es sometido a exámenes forenses.