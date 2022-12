Bebé sufrió graves quemaduras mientras estaba al cuidado de una niñera

Una menor de ocho meses de nacida sufrió graves quemaduras mientras se encontraba con una niñera. El padre de la niña asegura que cuando se despertó, se dio cuenta de que su pequeña hija no estaba bien.

"Veo que la ropa estaba como muy sucia y no se me hizo normal. Le miré un brazo y le vi una ampolla, yo pensé que era algo mínimo en la piel, pero cuando le quito el pañal me doy cuenta que estaba muy quemada", contó.

En ese momento, el hombre buscó a la niñera pero la mujer ya había huido del lugar, no sin antes dejar una carta pidiendo excusas.

“Por favor perdónenme. Les juro que fue sin culpa. Me voy porque tengo mucho miedo, pero yo les voy a pagar toda la plata que se gasten con ella. Por favor perdónenme, yo solo quería bañarla”, cita la misiva.

Noticias Caracol intentó comunicarse con ella pero nunca contestó el teléfono.

La menor fue trasladada de urgencia al hospital Simón Bolívar donde se encuentra hospitalizada.