Bebé venezolana de 7 meses tiene fractura de fémur por golpiza de su abuela

“Toma tu porquería, ya no la quiero”, le dijo la señora a una tía de la niña en Riohacha, La Guajira.

Las heridas son evidentes en el rostro, espalda y piernas. La pequeña fue llevada al hospital por su tía paterna, quien manifiesta que los padres están en Venezuela y que se la entregaron porque no tenían como mantenerla.

"Primero llegó en la cara con golpes, pero ella (la abuela) me dijo que se había caído nada más, y después me la trajo, (…) toma a tu porquería que no la quiero", expresa la mujer a cargo de la pequeña.

El Bienestar Familiar manifestó que, apenas se recupere, la menor pasará a un hogar sustituto, pues al parecer también presenta bajo peso.