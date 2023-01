Benedetti ratifica su inocencia frente a nuevas pruebas en su contra por chuzadas

El senador asegura que es una retaliación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por revelar que había recibido dineros de Odebrecht.

Armando Benedetti volvió a salir en defensa de sí mismo tras los nuevos señalamientos que comprobarían su vinculación con el escándalo de las chuzadas en el que está implicado el general (r) Humberto Guatibonza.

Según el senador, las pruebas suministradas por la Fiscalía a la Corte Suprema y a la Procuraduría no son concluyentes ya que nunca aparece hablando en ninguno de los audios, sino que su nombre es simplemente mencionado por varios de los vinculados al caso de interceptaciones ilegales.

"Aquí no mencionan mi nombre para absolutamente nada. Dentro de los 70 audios no hay ni una voz mía, pero siempre es que Pedro le contó a Juan, porque Juan escuchó que Chucho dijo, y no hay ni una sola prueba”, comentó el senador del Partido de la U.

Benedetti también afirmó que todo es un desquite por parte de Néstor Humberto Martínez: “no hay ni una sola prueba, esto es una retaliación porque yo dije que el fiscal había recibido plata de Odebrecht, como está comprobado”.

Más sobre esta noticia:

Chuzadas: más de 70 interceptaciones vincularían a Guatibonza con Benedetti