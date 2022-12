Betsy, abusada por su padre desde niña, fue secuestrada y violada tras hacerse pública su historia

“Pensé que me había muerto”, recordó sobre el momento en que sus captores la botaron en un caño de Bogotá, el 5 de junio de 2017.

Betsy Bermúdez fue secuestrada seis días después de que el diario El Tiempo revelara el drama que padeció 19 años a la sombra de su padre, Antonio Bermúdez. Su familia temió lo peor.

Aunque las heridas no han sanado, ella quiso volver al sitio donde estuvo secuestrada y la mantuvieron drogada para torturarla y abusar de ella, “para sacar el dolor que tengo, para llegar al momento en el que gracias a Dios me encontraron y en este momento estoy viva”.

“Me acuerdo por la casa naranja, porque cuando me desperté yo estaba en esa casa, estaba sentada”, relató sin poder contener el llanto.

“En los exámenes médicos salía que me inyectaban escopolamina y me dieron clonazepam (…) las voces y las imágenes de ellos nunca se me van a olvidar. Yo estaba en el piso, nunca me daban de comer ni tomaba agua, yo les decía que tenía sed y lo único que hacían era entrar canecadas de agua y tirármelas”, continuó.

Sus captores le cortaron el pelo, las cejas y le quemaron una mano cuando se quiso resistir.

“A mí me tiraron acá”, describió llorando al volver al sitio donde la abandonaron; “no sé cuánto tiempo pasó, lo único que hice fue tratarme de parar pero no pude, tenía mucho mareo y me volví a caer”. Confesó que volvió a sentir “miedo, porque yo pensé que me había muerto, pero Dios me dio la oportunidad de vivir”.

Para ella no hay duda de que su papá “tiene que ver en esto, lo puedo asociar (…) cuando yo le puse la demanda a él, él me pegó y en ese momento me dijo que yo iba a ser una mujer muerta”.

María Isabel Covaleda, víctima de maltrato por parte de su exnovio Camilo Sanclemente y que hoy dirige una fundación que da acogida a mujeres vulneradas como esta joven de 27 años, lamenta que Colombia “tenga muchas Betsy, un caso tan difícil como el de ella, una niña que en su propio hogar la han agredido sexualmente, físicamente, emocionalmente. Ha sufrido tantas violencias y el entorno ha sido tan violento, pero este es el caso de muchas colombianas, más de las que nos imaginamos”.

Agrega que el 92% de los casos de violencia contra la mujer, como el de ella, está en la impunidad, lo que se refleja en el aumento del delito, pues en lo que va corrido del año se han registrado más de 17 mil casos de abuso sexual a menores de edad entre los 10 y los 13 años.

“El 83,6 % de las violaciones a niños se producen en los hogares, imagínate la inseguridad que el niño tiene en su propia casa porque además las personas que están abusando sexualmente de ellos son padres, son tíos, son familiares cercanos, son vecinos”, afirmó María Isabel.

En 2017, 150 mujeres no sobrevivieron para contar su historia. Betsy encarna la voz de las que se fueron y de las miles que a esta hora pueden estar padeciendo su propia tragedia.

