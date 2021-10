Bienes de Emilio Tapia serán embargados, asegura el contralor, que también habló de Hidroituango

Varias revelaciones le hizo el contralor general Felipe Córdoba Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, en un recorrido por tres regiones del país. No solo hablaron de elefantes blancos y la lupa a estas obras en los territorios, también de las investigaciones que se vienen por el caso MinTic, el embargo a Emilio Tapia y qué va a pasar con Hidroituango.

Elefantes blancos

“Nosotros en este momento tenemos verificación en línea y tiempo real de todos y cada uno de los proyectos del país. Llámese los convenios, los contratos, cada proyecto y cada contrato que se hace (…) Tenemos hoy alrededor de 500 mil proyectos”, asegura Felipe Córdoba, contralor general de la República.

Según el contralor, eso "se logra gracias a la tecnología del siglo 21, a la analítica de datos, a la inteligencia artificial (…) no solo este gobierno sino gobiernos anteriores y por eso lo que necesitamos es que se terminen las obras, porque las obras no son de ningún político, son es de la gente".

Entre revisión de obras abandonadas y las que están funcionando, el contralor capotea las tormentas por sus decisiones, muchas de ellas muy cuestionadas. Sus críticos y adversarios le dicen de todo: politiquero, pantallero, que está metido en la entraña de todas las ramas del poder público en Colombia y que utiliza el poderoso cargo que ostenta contra sus potenciales contradictores.

Para él, no solo eso es mentira, sino que asegura que es la muestra de que está tocando intereses muy poderosos con sus decisiones.

Caso MinTic

Para el contralor Córdoba, es claro que lo que está haciendo su despacho contra los integrantes de este entramado.

“Hoy los recursos están resguardados, tenemos embargos por 120 mil millones de pesos (…) tenemos embargos de las cuentas, los bienes de las empresas que hacían parte de esa unión temporal ¿cierto? y en ese sentido la Contraloría ha obrado con rapidez, ya no llegamos ni 4 ni 5 años después, no nos demoramos ni un mes”, enfatizó.

¿Hay algún tipo de investigación contra funcionarios del Ministerio de las TIC?

"Claro, ya está vinculada la secretaria general, está vinculado supervisado el supervisor del contrato, el interventor (...) pueden terminar siendo responsables fiscales y en ese caso pues responderán con sus bienes por este tema”, agrega

Eso sí, cuando se le pregunta por la hoy exministra Karen Abudinen y su eventual responsabilidad en este escándalo, el contralor guarda distancia, aunque no descarta acciones: "Hasta ahora, dentro de las versiones que se tienen, no la han vinculado porque no hay pruebas para vincularla”.

¿Qué pasará con los bienes de Emilio Tapia?

"Estamos esperando que el Superintendente de Sociedades acate la orden del Tribunal de Cundinamarca para poder ir tras efectivamente los bienes del doctor Emilio Tapia (…) si aparecen dentro de toda la red podríamos ir detrás de ellos”.

Hidroituango, la otra papa caliente

"Yo siempre he dicho que tenemos un país bipolar porque es palo porque bogas y palo porque no bogas o mejor dicho es bueno si tu hacer o malo si tú haces (…) nosotros en la entidad contratamos a la Universidad Nacional para que hiciera una verificación técnica del tema y pues la contralora delegada que ha tomado esa decisión lleva más de 8 años en la entidad.

Yo debo ser muy cauto en lo que diga para evitarme recusaciones, pero yo solo te puedo decir una cosa, todos le apostamos a que el proyecto salga adelante, muy importante la generación del 17% de energía en el país, pero lo más importante es que el país entienda que ahí hay 4.3 billones de pesos que deben pagar porque algo si pasó en el 2018 y generó una emergencia. Aquí no vamos contra nadie ni nos interesa el color político”, enfatizó.