Bill Gates reabre el debate: ¿debe evitarse que menores de 14 años tengan teléfonos inteligentes?

El fundador de Microsoft confesó que solo permitió a sus hijos tener ‘smartphones’ cuando llegaron a esa edad. ¿Qué dicen en Colombia?

La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, ya había hecho la recomendación: "estén en alerta los papas y los colegios para que (niños) no estén en riesgo cuando utilicen la internet".

Un debate similar fue iniciado tras la entrevista en la que el hombre más rico del mundo contó a un medio inglés que sus hijos tuvieron teléfonos inteligentes únicamente hasta que cumplieron los 14 años.

Ante la controversia, Laura Martha Gallego, experta en temas escolares, dice que “lo importante (es) que nosotros orientemos el proceso, hacer acompañamiento a los niños y utilizar (los celulares) en las áreas que nos interesan”. Aunque reconoce que también hay riesgos.

Para la fundación RedPaPaz, un dispositivo inteligente en manos de un menor no debe ser visto como un juego.

“Cuando nosotros entregamos un dispositivo a un menor de 18 años lo estamos sobrexponiendo, pero, además, estamos entregándole una herramienta para la cual él no cuenta con habilidades cognitivas para poder garantizar su manejo adecuado", según representante.