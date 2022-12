Biólogo darwinista y sacerdote jesuita intentan responder la pregunta: ¿es Dios una ilusión?

Para Richard Dawkins, Jesús no nació de una Virgen ni resucitó, a lo que Gerardo Remolina señaló que estos son hechos que van más allá de la historia.

"Mi fundación siempre ha ofrecido un premio de 100 mil dólares a cualquiera que pueda demostrar bajo condiciones controladas y adecuadas que tienen poderes parasicológicos, 100 mil dólares, y nunca se han entregado y creo que nunca se van a entregar”, aseveró Dawkins al hablar sobre los milagros.

El sacerdote colombiano respondió a los argumentos de Dawkins que “la resurrección de Jesús no es un tema físico, no importa que se encuentren los huesos o que no se encuentren, la resurrección de Jesús es un hecho que va más allá de la historia, pero se manifiesta en la historia”.

El biólogo británico se encuentra en Colombia dando una serie de conferencias sobre ciencia, religión y fe.