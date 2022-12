Bitcoin no es un medio de pago legal, advierte Banco de la República

Ante el fenómeno de las monedas virtuales, como bitcoin o litecoin, el organismo emitió un comunicado en el que expresa:

"El bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones.

Publicidad

El bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de qué trata el Régimen Cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la República".

La Superintendencia Financiera, en días pasados, advirtió al sector financiero que operaciones con estos productos son ilegales en el país.

¿Qué es el bitcoin?

Es una red de pagos que usa una moneda completamente digital. No está ligado a ninguna autoridad financiera o banco central. "Es como dinero para internet", asegura su creador quien sostiene que "utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos que integran la red".