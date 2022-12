Blatter dice que no olvidará la rebelión de la UEFA

Joseph Blatter prometió el sábado que no olvidará la rebelión del fútbol europeo que intentó desbancarlo del trono de la FIFA.

Un día después de ser relegido para un quinto período como presidente de la FIFA, Blatter advirtió que puede haber consecuencias para los líderes de la UEFA que intentaron derrocarlo.

Publicidad

"Yo perdono pero no olvido", dijo Blatter en una conferencia de prensa en la sede de la FIFA.

La relación entre la FIFA y la UEFA será uno de los problemas principales para Blatter en su quinto período como mandamás del fútbol mundial. El líder de la UEFA, Michel Platini, quien ayudó a Blatter a ganar la presidencia por primera vez en 1998, encabezó la oposición contra su ex aliado.

Blatter no intentó arreglar la relación en su primera conferencia de prensa tras la votación del viernes, pero reiteró que también es "el presidente de esas asociaciones que están en mi contra".

Además, exhortó a la UEFA a que vuelva al rebaño.

Publicidad

"(La UEFA) también tiene que dar el ejemplo y no sólo decir, '¿FIFA? ¿Qué es la FIFA?' Tienen que ayudar y volver y asumir su responsabilidad", señaló Blatter.

Arreglar la relación no será tan sencillo. Después de los arrestos esta semana de varios altos funcionarios de la FIFA como parte de una pesquisa estadounidense por corrupción en el fútbol, Platini pidió en persona a Blatter que dejara el cargo. El suizo rechazó ese pedido y ahora Platini tiene que trabajar otros cuatro años con Blatter.

Publicidad

El ex futbolista francés dijo que la FIFA necesita un cambio "si quiere recuperar su credibilidad".

Platini y otros líderes del fútbol europeo han insinuado que la UEFA podría contemplar la posibilidad de separarse de la FIFA, aunque las consecuencias de semejante medida serían tan abarcadoras que por ahora parece improbable: dejaría a algunas de las selecciones más importantes fuera de la Copa del Mundo, y aislaría a los clubes europeos del resto del planeta. Eso podría provocar un éxodo de futbolistas no europeos, y Blatter se encargó de recordárselo a los equipos.

"La UEFA es la (confederación) más grande, la UEFA es la más rica, ustedes tienen la mejor competencia, ustedes tienen a los mejores jugadores", dijo Blatter. "Si no tienen a los jugadores del otro continente, entonces no serán tan ricos ni tan buenos en el fútbol".

De todas formas, no hubo represalia inmediata contra Europa, ya que el comité ejecutivo votó para mantener intactas las plazas en los próximos dos mundiales. Así, la UEFA se asegura 13 puestos en el torneo de 2018 en Rusia, más el del anfitrión, y la misma cantidad en el de 2022 en Catar.

Publicidad

El comité ejecutivo también allanó el camino para que países europeos presenten candidaturas para la Copa de 2026, a pesar de comentarios previos de Blatter de que sería muy pronto para volver al continente después que Rusia albergue el torneo de 2018.

La estrategia de la UEFA para hacer frente a Blatter puede aclararse la próxima semana, cuando el organismo europeo se reúna en Berlín antes de la final de la Liga de Campeones.

Publicidad

"Debe haber algún tipo de reacción", dijo el presidente de la federación holandesa, Michael van Praag, quien fue candidato a la presidencia de la FIFA antes de retirarse la semana pasada para respaldar el príncipe Alí.

La oposición a Blatter no es unánime en Europa. Rusia es leal al mandatario, y el Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin envió un telegrama felicitando a Blatter por su reelección y expresó su confianza en su "experiencia, profesionalidad y gran autoridad".

La federación de fútbol de Francia también votó a favor de Blatter.

Algunas de las críticas más fuertes a Blatter han salido desde Inglaterra, y Blatter aprovechó para criticar al ex dirigente de Manchester United, David Gill, por rechazar la vicepresidencia de la FIFA que asumió poco antes de la reelección del suizo de 79 años.

Publicidad

Gill dijo que su decisión fue para defender su "reputación profesional", ya que no quiere trabajar con el actual liderazgo.

Blatter indicó que Gill no comunicó oficialmente a la FIFA su renuncia, y que fue marcado como ausente en la reunión del sábado del comité ejecutivo.

Publicidad

"No puedes (responsabilizarte) cuando eres elegido, y después no venir a la primera reunión", dijo Blatter. "Si eres elegido tienes que venir, quienquiera que sea el presidente de la FIFA... no se excusó ni dio motivos para ausentarse".