Bloquean vía entre Risaralda y Medellín en protesta por operativos contra la minería ilegal

Los fuertes disturbios dejan hasta ahora 11 personas heridas, cuantiosos daños materiales en el corregimiento de Irra y millonarias pérdidas para los transportadores.

Los mineros decidieron cerrar la vía que conduce a Medellín desde la zona cafetera por operativos que desarrolló la policía al cerrar 18 minas que, al parecer, no cumplían con las normas.

“Minería ilegal exactamente el cierre o sellamiento de unos socavones de minas, se hace ese sellamiento y por ende los mineros desemboca en unos taponamientos de vía”, indicó el coronel Dairo Puentes, comandante de policía de Risaralda.

“Está muy grave porque no nos quieren dejar trabajar, la multinacional está muy grave con nosotros” expresó Carlos Pérez uno de los mineros.

En la madrugada del lunes fueron trasladados ochos mineros heridos y tres uniformados del Esmad quienes resultaron afectados por piedras y explosivos artesanales.

Quienes viven de estas minas esperan que desde las gobernaciones de Caldas y Risaralda legalicen el trabajo artesanal y se cumplan los acuerdos a los que llegaron el año pasado.

Sin embargo, los mineros de Quinchía, en Risaralda y de Anserma, en Caldas, utilizan un método que, según las autoridades, es ilegal porque genera riesgo para quienes lo practican, además, son señalados de explotar oro en terrenos privados.

“La extracción es por el método de cúbicos este método está prohibido en nuestro país, es ilegal se han presentado muchos muertos entonces sería un método de concertación entre el Ministerio de Minas y la Gobernación de Caldas”, señaló Caterine Arcila, secretaria de Gobierno.

El problema que lleva muchos años, radica en que la mayoría de mineros son de Risaralda y ejecutan su actividad en Caldas, en socavones de minas de oro que están siendo cerrados por las autoridades.

“Ellos pasan al departamento de Caldas a unas minas que se llaman tintina donde tienen un sistema extracción del oro que es ilegal por solicitud de un particular el gobierno de Caldas decidió cerrar las minas y esto originó las protestas”, explicó Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda.

Los mineros están pidiendo que se legalice su actividad, pero los de Risaralda aseguran que el estado no los considera para legalizar su actividad porque no trabajan en Caldas.

“Que cesen los operativos contra los mineros y que se busquen alternativas para solucionar de forma pacífica este inconveniente”, expresó Alexander Álvarez, representante de los mineros.

“Vamos a mirar qué es lo que ellos pretenden, pero no tenemos una propuesta concreta”, agregó Salazar.

Solo hasta la próxima semana se buscarán algunas soluciones por parte del Gobierno Nacional, cuando se realice una reunión con delegados de los mineros y las gobernaciones y del Ministerio de Minas.