Bloqueo de señal de celulares en cárceles depende de concepto de Procuraduría

El tema preocupa al Inpec, que está a la espera del concepto que entregue el Ministerio Público.

“Si la recomendación es válida por parte de la Procuraduría entraríamos en un convenio interadministrativo, si no es válida entraríamos de manera rápida a hacer una prórroga por un tiempo que nos permita hacer una licitación; y antes de hacer la licitación, un estudio de mercado”, dice el general Jorge Ramírez, director del Inpec.

De firmarse un convenio interadministrativo sería con la empresa Emtel, de Popayán, para suministrar el servicio de telefonía fija a los 121.000 internos que hay en el país.

Sin embargo, para la guardia carcelaria, esta no es la mejor opción.

"Y creemos que una empresa que al otro día ya ha colocado en 136 cárceles un sistema de comunicación es verdaderamente una falacia, y además de eso, está violando las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", dice Cristian López Mora, vicepresidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.

La dirección del Inpec también descartó una alianza público-privada.

"Tendríamos que dejarle la telefonía 70 años, 55 años o 50, pues eso es un absurdo porque no creo que haya un director que vaya a firmar por 70 años la telefonía de los establecimientos", explica el general Ramírez.

Si el Ministerio Público da un concepto favorable al convenio con la empresa Emtel, este se firmaría por nueve años.

La otra preocupación es la del bloqueo de la señal de celulares, que solo se instalaría en 33 de ellas, donde se ha detectado que se realiza la extorsión desde los penales.