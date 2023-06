Bochornosa pelea en concierto en Ibagué: mujeres se fueron a los golpes

Las fiestas de San Juan, que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Ibagué, se vieron empañadas por una pelea que protagonizaron varias mujeres, esto durante un concierto en el que se presentaron artistas como Greeicy Rendón y Mike Bahía, Penchy Castro, Rafa Pérez y Orquesta Klássica.



La pelea ocurrió durante la noche del sábado y en un video que se viralizó en redes sociales se observa a varias mujeres que se fueron a los golpes, insultos y hasta se halaron del cabello. Incluso algunos hombres tuvieron que intervenir para darle fin a la riña.

En redes sociales hay varias quejas de habitantes en Ibagué, pues aseguran que son constantes espectáculos bochornosos como este durante las fiestas culturales.

¡Grotesco! Tremenda mechoneada protagonizaron mujeres en el concierto del San Juan en Ibagué



Al parecer las ciudadanas se peleaban por un hombre y se desencadenó la trifulca donde pata y puño ventiao. pic.twitter.com/lcUg2ZPGBN — ONDAS DE IBAGUÉ 1470AM (@Ondas1470) June 26, 2023

"Ibagué va de mal en peor, ya no dan ganas de ir a las fiestas. Mucha gente fuera de control agrediendo al que pase por el lado", "Gracias a Dios yo estaba en mi casita 🤗 Por eso no salgo a esas fiestas 😌", "Qué lastima estas cosas, debemos disfrutar más, no matarnos, la verdad que da es vergüenza 🙈", "Qué falta de cultura, la gente botando botellas al aire y les pegaban en la cara a las demás personas" y "Hagan esos eventos temprano @alcaldiadeibague y se evitan tantos problemas en las calles", fueron algunas opiniones.



PELEA ENTRE JÓVENES EN BARRANQUILLA DURANTE UN AGUACERO

En otras noticias, un grave hecho se registró en Barranquilla la tarde del domingo 25 de junio, donde en medio de enfrentamientos entre jóvenes bajo la lluvia murió un menor de 15 años por un impacto de bala en la cabeza.

Ocurrió entre los barrios La Luz y La Chinita, suroriente Barranquilla, cuando varios jóvenes se enfrentaron a piedra, cuchillo, machete y hasta con armas artesanales en medio de un torrencial aguacero, como quedó registrado en videos captados por la comunidad.

Publicidad

Durante estos hechos, un joven de 15 años resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la cabeza. El adolescente fue auxiliado por sus compañeros, que lo trasladaron hasta un hospital cercano, donde lamentablemente murió.



“Estos jóvenes salieron y empezaron a lanzarse piedras de los cuales este muchacho falleció con un disparo en la cabeza. Lo lamentable de este hecho es que es un menor de 15 años”, indicó el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Giovanny Barrero.

El oficial hizo un llamado a la juventud y padres de familia para crear conciencia sobre estas situaciones, las cuales, como en este caso, pueden terminar en tragedia.

“Invito a todas las personas, a los padres de familia, que tengamos un mayor control de estos muchachos. Estamos en un programa Jóvenes a lo bien, invitamos a todos estos menores de edad a que participen con nosotros y con la alcaldía a hacer programas culturales”, manifestó Barrero.