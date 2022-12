Bogotá, frenada por suspensión de Plan de Ordenamiento Territorial

La capital colombiana está prácticamente paralizada por cuenta de la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como el POT. Las autoridades de la ciudad evalúan qué medida de choque implementar para reactivar las obras.

¿Qué consecuencias trae esta parálisis para los ciudadanos? En este momento el Distrito no puede construir colegios, hospitales, ni puede iniciar ampliaciones de vías, así como tampoco crear más jardines infantiles públicos. Mucho menos es posible poner en marcha nuevos proyectos de vivienda, ya que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el POT.

"La modificación del POT permitía la construcción de equipamientos en barrios que el anterior plan no permitía. Ahí había planes para colegio, hospitales, casas de la justicia. Es muy grave", declaró la secretaria general de Bogotá, Susana Muhamad.

El secretario de Planeación de Bogotá, Gerardo Ardila, advirtió que "las pymes, las pequeña y medianas industrias, que en el POT encontraron la manera de legalizarse y tramitar, vuelven a quedar ilegales".

Por estas razones, los constructores no han podido solicitar las licencias necesarias para iniciar nuevos proyectos. En el Distrito se estudia presentar un nuevo proyecto del POT al Concejo de Bogotá.

"Es una medida que se está estudiando: los tiempos, el ambiente político y si está dentro estudio esa posibilidad", reveló Susana Muhamad.

"En una pelea política utilizando el POT como sujeto político,6 los que salen perjudicados son los constructores y la ciudadanía en toda su extensión", opinó por su parte el secretario de Planeación. Para Ardila, la construcción del TransMilenio por la Avenida Boyacá tendría nuevos retrasos.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el POT porque el alcalde Gustavo Petro lo expidió por decreto y debía ser el Concejo de la ciudad el que supuestamente debía tomar la decisión de modificarlo.