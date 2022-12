Bogotanos votarán el 2 de marzo revocatoria de Gustavo Petro

La autoridad electoral convocó para el próximo 2 de marzo el referendo en que los ciudadanos de Bogotá podrán decidir si revocan o no el mandato de su alcalde, Gustavo Petro, anunció hoy el registrador Distrital de la capital colombiana, Fridolé Ballen Duque.

La Registraduría tenía un plazo de dos meses para convocar esta consulta después de que el pasado 18 de diciembre declarara como válidas 357.250 firmas ciudadanas de las 641.707 recolectadas por los opositores a Petro, una iniciativa del representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, del oficialista Partido de la U.

"Queda de manera definitiva señalada como la fecha para la consulta popular con fines de revocatoria (del alcalde Petro) el día 2 de marzo", dijo el registrador distrital al presentar ante los medios la resolución 008 del 3 de enero de 2014 que formula la convocatoria.

Las autoridades electorales habían calculado en unos 30.000 millones de pesos (unos 15,47 millones de dólares) el coste de esta consulta popular.

Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Jaime Hernando Suárez Bayona, explicó los requisitos para que se revoque el mandato del alcalde Petro, quien fue elegido en octubre de 2011 para el periodo 2012-2015 con más de 720.000 votos, de los 2.244.025 emitidos por los electores capitalinos.

"Para que prospere (la revocatoria) deben participar, dice la Ley 741 de 2002, por lo menos el 55 % de los votos válidos que hubo en las elecciones del alcalde Mayor de Bogotá del 30 de octubre de 2011, que ese día fueron de 2.244.025 votos. Por lo tanto deberían votar como mínimo 1.234.214 personas, ese es un umbral", detalló.

Además, deberían votar a favor del fin del mandato de Petro la mitad más uno de los electores.

"Si no se cumplen estos dos requisitos, que voten al menos 1.234.214 personas o que la mitad más uno de estos voten porque no se revoque, pues no se daría la revocatoria", resumió Suárez Bayona.

La convocatoria de este referendo mantiene viva la polémica sobre la gestión del alcalde que llegó a su máximo nivel en los últimos días de 2013, cuando la Procuraduría General, el ente disciplinario y administrativo en Colombia, ordenó en un proceso paralelo la destitución e inhabilitación del burgomaestre bogotano durante 15 años, lo que se traduce en una muerte política.

La decisión de la Procuraduría está fundamentada en lo que se consideró una mala gestión de Petro durante la transición de un modelo privado a otro público de recogida de basuras, que durante tres días mantuvo la ciudad repleta de desechos.