Bomberos controlan incendio en la Plaza de Paloquemao en Bogotá

El hecho redujo a cenizas 80 locales comerciales de un mercado de Bogotá, informaron autoridades. No hubo heridos o víctimas.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo a periodistas que las llamas consumieron 80 locales de Paloquemao, una de las plazas de mercado minorista de Bogotá.

"Cuando se llega al sitio, las llamas están a un nivel muy intenso. Desafortunadamente todos los locales, cerca de 80, quedaron muy comprometidos", señaló el funcionario que se hizo presente en el lugar.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos, teniente Euclides Mancipe, señaló a periodistas que hasta el momento no hay reportes de personas muertas o heridas, pero que de todos modos seguirán peinando el lugar para ratificar que no hay víctimas.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar las causas del incendio. Sustancias inflamables podría ser una de las causas.