Brutal agresión contra diputado venezolano que pedía remover a magistrados del TSJ

Juan Requesens, de la oposición, asegura que fue impactado por un palo cuando mediaba para que no golpearan a un manifestante.

El diputado opositor resultó herido este lunes durante una protesta de parlamentarios en la Defensoría del Pueblo, a la que exigen rechazar que el máximo tribunal se adjudicara brevemente funciones del Parlamento.

Requesens sufrió un corte profundo sobre la ceja izquierda, tras lo cual era sometido a una cirugía menor.

Primero Justicia, el partido del legislador que organizó la manifestación, culpó del ataque a "colectivos", grupos afines al gobierno a los que la oposición acusa de estar armados.

"Mi heridas son simplemente la peor cara de un gobierno que no quiere a Venezuela en la calle. Nosotros sin miedo, hoy, mañana y pasado mañana vamos a seguir luchando", dijo Requesens a la prensa recostado en una camilla. Relató que fue impactado con un palo cuando mediaba para evitar que golpearan a un manifestante.

Los diputados opositores exigen al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, apoyar su propuesta de remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada emitieron dos sentencias asumiendo las facultades del Parlamento -de mayoría opositora- y eliminaron la inmunidad a los asambleístas.

Parlamentarios le piden condenar esos dictámenes por representar una "ruptura del hilo constitucional", como denunció la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, antes de que los fallos fueran eliminados parcialmente el sábado.

Pero el defensor dijo este lunes que no hubo tal "ruptura".

"Dígame si hay una ruptura del orden constitucional si la propia fiscal se reunió el sábado con el presidente (Nicolás Maduro). Durante largas horas (...) pudieron conversar sobre la democracia y la legalidad", sostuvo.

La oposición convocó a una marcha este martes hacia el Parlamento, en el centro de Caracas -donde usualmente el gobierno no permite protestas de sus adversarios-, para iniciar el proceso de remoción de los magistrados, que requería el visto bueno del defensor, la fiscal y el contralor, todos próximos al chavismo.