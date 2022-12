Brutal atraco a taxista en el norte de Bogotá

Un taxista fue víctima de tres atracadores, uno de ellos una mujer, en el norte de Bogotá. De acuerdo con el relato del conductor, los delincuentes lo intimidaron y tras ser golpeado, atado y amordazado, fue obligado a meterse en la cajuela del vehículo.

“Me bajaron del carro uno de ellos me cogió y me pegó un puño en la cara el caso fue que me tiraron al piso, me amarraron y me guardaron en el baúl del carro. No sabía para donde iba”, narró el afectado.

El vehículo con el conductor dentro fue abandonado cerca de una estación de la Policía. El aviso de la víctima a través de su celular permitió que fuera ubicado por sus compañeros.

Taxistas consultados por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol dijeron sentirse preocupados por estos atracos. Por eso, aseguran, muchas veces preguntan el destino al pasajero.

El conductor fue valorado en un hospital cercano y se recupera satisfactoriamente de las heridas. El monto de lo hurtado supera los 300.000 pesos según su versión.