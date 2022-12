Buenaventura se vacuna contra la violencia con 'Mambrú no va a la guerra'

Foto: cortesía Agencia Colombiana para la Reintegración

La Alcaldía de Buenaventura, la Armada Nacional, la Policía, líderes comunitarios y padres de familia acudieron al barrio Miramar, de la comuna 5 del puerto del Valle del Cauca y se vacunaron de manera simbólica contra la violencia y el maltrato infantil, con la iniciativa nacional, ‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’.

La estrategia liderada por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, se implementará este año en 38 municipios de Colombia. Tienen como idea beneficiar a niños y niñas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, a través de actividades culturales y artísticas.

El pasado miércoles 16 de marzo en la Escuela Taller de Buenaventura se presentó la estrategia para prevenir el reclutamiento infantil y promoción de los derechos de la niñez.

“Es importante que otros niños conozcan testimonios reales de personas que por una decisión equivocada terminando yéndose a grupos armados ilegales, como fue en mi caso. Los niños no deben hacer parte de la guerra ni de ninguna forma de violencia, por eso con iniciativas como Mambrú queremos seguir promoviendo los derechos de la infancia y que los niños dediquen su tiempo libre de la mejor manera”, expresó un joven desvinculado de la guerrilla, tras ser reclutado desde sus 9 años.

Según informó María Isabel Barón, coordinadora de la ACR en el Valle del Cauca, ‘Mambrú, no va a la guerra’ promueve los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

“Venimos haciendo un esfuerzo importante de fortalecer espacios protectores para la niñez, la idea con estas jornadas es que la iniciativa sea sostenible en el tiempo y que la Alcaldía y las instituciones se puedan apropiar de ella para continuar con esta buena práctica en otros barrios de Buenaventura donde hay cientos de niños, niñas y adolescentes”, dijo Barón.

El coronel Marcelo Russi, comandante de la Policía de Buenaventura, manifestó su respaldo a la iniciativa y amplió sobre el panorama de la niñez en esta zona del pacífico.

“Es una iniciativa muy importante, porque en Buenaventura la población vulnerable de niños y adolescente es bastante grande y la violencia contra ellos es bastante, así como la instrumentalización de los adultos para inducirlos a cometer delitos”, agregó el coronel Russi.

Según cifras de la ACR, a nivel nacional, más del 40 % de las personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegración, manifestaron haber sido reclutadas por grupos armados ilegales siendo menores de edad. Además, en el Valle del Cauca en los últimos años esa cifra alcanzó el 60 %.



¿Qué es la estrategia Mambrú?

‘Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento’ es una estrategia nacional de prevención de reclutamiento infantil liderada desde hace cuatro años por la Agencia Colombiana para la Reintegración, entidad del Gobierno Nacional encargada de retornar a la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible.

La estrategia Mambrú ha beneficiado más de tres mil niños de todo el país y fruto de este trabajo recibió mención especial por los organizadores del Premio Nacional de Paz 2015. Este año se implementará su tercera fase en 38 municipios de Colombia, entre ellos Buenaventura.

En el departamento del Valle del Cauca, la estrategia Mambrú se ha implementado en años anteriores en la ciudad de Cali, beneficiado a niñas y niños a través de espacios deportivos y de promoción de lectura.