Bus accidentado en Ecuador estaba desvinculándose de Cootransespeciales: gerente

Lo compró una persona en Cali que no ha podido ser ubicada, informó José Alberto Ramírez. Insistió en que el vehículo transitaba con documentos falsos.

El gerente de Cootransespeciales recalcó que su empresa solo tiene sede en Cúcuta y no posee oficinas en Bucaramanga, como aparece en el contrato que llevaba el bus donde murieron 24 personas, ni en Neiva, de donde salió el automotor.

Según Ramírez, el vehículo estaba en proceso de desvinculación porque su propietario “nos había informado que lo estaba vendiendo”, pero aún no habían terminado de pagárselo.

“Quien adquirió el vehículo es un señor de Cali, esa es la información que él (el antiguo dueño) nos suministra”, indicó.

Insistió en que los documentos del vehículo en el momento del siniestro, “el FUEC (Formato Único de Extracto del Contrato) y el contrato son totalmente falsos”.

Indicó que aparecían firmados por Gino de Jesús Moreno, que trabajó con la Cootransespeciales hasta el 10 de enero de 2018, “renunció a la cooperativa porque actualmente es instructor del Sena”.

Incluso afirmó que la firma del señor Moreno tampoco coincidía, así como los sellos que tiene el documento y el membrete.

Le puede interesar:

Bus que se accidentó en Ecuador portaba documentos falsos: Cootransespeciales Según el gerente Ramírez, hay seis buses afiliados a la empresa de transporte, que se especializa en transporte escolar y empresarial en Cúcuta, y no tiene permisos para hacer viajes como el fatal que emprendió el vehículo accidentado el martes.

Vea también:

Al menos 24 muertos, varios colombianos, deja accidente de bus en Ecuador