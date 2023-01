Bus que se accidentó en Ecuador portaba documentos falsos: Cootransespeciales

José Alberto Ramírez, gerente de la empresa a la que estaba afiliado el vehículo, denunció inconsistencias.

Advirtió que el representante legal de la Cooperativa de Transporte Especiales del Oriente, con sede en Cúcuta, es una persona diferente a la que aparece en el contrato por nueve millones de pesos firmado para el viaje, lo que mostraría que la documentación es falsa.

“El vehículo sí estaba afiliado, pero ese vehículo no fue despachado por nuestra empresa, ese vehículo portaba documentos falsos, se encontraba fuera del territorio colombiano. Nuestra empresa no tiene habilitación del ministerio para ejercer el transporte de manera internacional”, afirmó Ramírez.

Superintendencia de Puertos y Transporte también se pronunció al respecto.

“Uno de estos dos conductores no tenía la categoría C2 para poder conducir buses, tenía la C1 vencida desde 2017”, aseguró el superintendente Javier Jaramillo.

Otra de las irregularidades es que el contrato menciona la ruta Neiva, Pitalito, Mocoa, Villa Garzón, La Hormiga, San Miguel, Ecuador, Lago Agrio y regreso. Sin embargo, hay versiones que indican que el bus arrancó el recorrido en Cali.

En el accidente al menos 24 personas murieron, en su mayoría de nacionalidad colombiana.

