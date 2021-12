Buscaba a niña desaparecida y grabó cómo banda traficaba con menores para explotación sexual

Cayeron las reclutadoras sexuales de menores en Melgar . Se trataba de una banda de mujeres que vendía hasta la virginidad de niñas a quienes, bajo engaños, sacaban de sus casas para ofrecérselas a turistas.

En las afueras de bares del municipio tolimense una banda de reclutadoras ofrecían a las menores de edad.

(Cámara escondida)

Familiar de una víctima: ¿cuánto?

Joven reclutada: 30

Familiar de la víctima: y ¿a dónde?

Joven reclutada: en un hotel

Familiar de la víctima: ¿cómo se llama el hotel?

Joven reclutada: el xxxx

El hotel en mención era donde podría estar una niña de 12 años que había sido reclutada por la banda y que el hombre que grabó el video buscaba desesperadamente para rescatarla, ya que no aparecía desde hacía dos días.

Antes de abandonar el sitio, una extraña actitud de la joven le llamó la atención al hombre para seguir grabando.

Joven reclutada: Chiquiii, Chiquii.

Chiqui era una de las reclutadoras que nunca se despegaba de las jóvenes reclutadas.

Alias chiqui: hola, amor; buenas noches. Mucho gusto, me llamo Mónica.

También la señalan de ser la administradora de los hoteles que se prestaban para que abusaran sexualmente de las niñas.

Después de encontrar a su pequeña familiar en uno de los bares de Melgar, el hombre entregó los videos a la Policía de Infancia y Adolescencia, que de inmediato llegó a la zona a recaudar más material y denuncias que alertaban del infierno que vivían algunas niñas en esa zona del país.

Víctima de la banda de esclavas sexuales: un día me dijeron que un señor me quería ver, me quería conocer.

Así fue como una amiga de la menor la metió en la red, cuenta esta joven que hoy tiene 18 años.

Investigadora de la Policía: ¿tú qué edad tenías cuando llegaste aquí con tu familia?

Víctima de la banda de esclavas sexuales: 11 años.

Investigadora de la Policía: y cuando iniciaste con tus amigas en el tema de la explotación sexual, ¿cuántos años tenías?

Víctima de la banda de esclavas sexuales: 11 años.

Las menores indican que la banda las vendía a turistas, que las recibían también en fincas de Cundinamarca y Tolima.

Investigadora de la Policía: ¿cuántas personas participaban en este tema de explotación sexual contigo?

Víctima de la banda de esclavas sexuales: éramos un grupo como de seis.

Investigadora de la policía: seis niñas, ¿sí?

Víctima de la banda de esclavas sexuales: sí, todas éramos menores de edad.

Vendían a las niñas en 300 mil pesos y las reclutadoras les pagaban 50 mil.

Investigadora de la policía: ¿qué les ofrecían para tener relaciones sexuales con ustedes?

Víctima de la banda de esclavas sexuales: regalos, lo mayor que me ofreció fue una casa.

Los padres de las niñas, en varios casos, fueron clave en la investigación.

“Acá es importante la denuncia de los padres que al advertir de unos comportamientos inusuales de sus hijas de 13 y 16 años, las cuales llevaban elementos y dineros que habitualmente no eran adquiridos por ellos, generaron precisamente estas alertas”, explicó el coronel Qulian Novoa, subdirector de servicios especiales de Dipro.

En los últimos meses al menos 10 niñas habrían sido víctimas de esta red que fue desarticulada por la Policía.

“Hay cuatro personas capturadas: dos hombres y dos mujeres por los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y demanda de la explotación sexual. Acá invitamos a no ser cómplices precisamente de esa violencia sexual que se ejerce sobre los niños, niñas y adolescentes”, dice el coronel Novoa.

La Policía pidió a los colombianos en estas temporadas de vacaciones que si observan comportamientos extraños de adultos con menores es una obligación denunciarlos ante las autoridades.

