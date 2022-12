Buscan a asesinos de hombre con discapacidad auditiva que quiso evitar robo

En imágenes captadas por cámaras de seguridad se ve cuando dos delincuentes vestidos con gorra y gafas oscuras amenazan con arma de fuego a los clientes y las cajeras de este supermercado en Soacha. Mientras abren la caja registradora, este hombre intenta impedir el asalto, pero el delincuente reacciona y le da un disparo en el pecho, provocándole la muerte. La víctima era Filiberto Gutiérrez, un empleado del lugar, con discapacidad auditiva; el hombre, de 49 años, se desempeñaba como mensajero del establecimiento. "Todo el mundo lo quería en esa cuadra, en el barrio, en todas partes, prueba de ello es que en el funeral nunca quedamos solos", relató el hermano de la víctima. En lo que va corrido de 2014, a este Coratiendas le han robado cerca de 6 millones de pesos, en 5 atracos, según explica su propietario, quien lamentó la muerte de su empleado. "Yo les había dicho y les tengo dicho a todos mis empleados que no actúen en ese momento porque muy complicado tener un arma en la cabeza porque entran y uno no sabe que reacción puedan tomar los ladrones". Pero este robo a Coratiendas es solo uno de los casos de delincuencia que se presentan con mucha frecuencia en las calles de Soacha. La comunidad asegura sentirse desamparada. La Policía del municipio aseguró que se realizarán trabajos de inteligencia para desmantelar a estas bandas. "Vamos realizar unos nuevos esquemas, esto nos permite reorientar grandes esfuerzos en temas de prevención de disuasión de control de investigación y de inteligencia policial", explicó el coronel Carlos Rojas, comandante de la Policía de Soacha. Las autoridades no descartan ofrecer recompensa para quienes ayuden a dar con el paradero de los delincuentes que cometieron el asesinato.