Buscan a conductor que causó accidente donde murió carretillero en Popayán, Cauca

Según información de las autoridades, un conductor que iba aparentemente en estado de embriaguez perdió el control, chocó contra una carreta de tracción animal y fue a parar contra una casa en el sur de Popayán, Cauca. El conductor de la carreta falleció y el caballo quedó herido.

“Borrachos si se veían, yo cuando salí los vi, y la Policía cogió a uno y los otros se volaron”, contó Gladis Ramos, testigo del accidente.

“Yo me salvé de milagro porque toda la vida vengo y arreglo el puesto para trabajar. Si yo me bajo allá, me levanta también”, dijo Gloria Gueque, testigo.

Mientras los organismos de socorro atendían la situación, la Policía detuvo a una persona que podría dar información para encontrar a los ocupantes del vehículo que generaron el accidente y escaparon.

“El acompañante que se encontraba dentro del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol y se presume que el conductor se encontraba en las mismas condiciones”, manifestó el mayor Germán Sáenz, comandante de Tránsito de Popayán.

Con los datos que suministre la persona que fue detenida, las autoridades esperan encontrar al conductor responsable de este accidente.