Buscan a hombre que les dispara balines a sus vecinos

Con un arma de balines, un hombre tiene atemorizados a los habitantes de un conjunto residencial en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Los hechos se registran en el barrio Vistabella. De acuerdo con los informes de la comunidad, una persona que hasta el momento no ha sido identificada, tiene desde hace tres meses azotados a los vecinos con un arma neumática.

Edilberto Parra, uno de los líderes comunitarios denunció: "este sujeto está atacando con disparos a diferentes horas, básicamente en horas de la tarde. Está creando un momento de pánico, desconfianza e inseguridad en la comunidad".

Los residentes en la zona pidieron resultados a la Policía para terminar con la zozobra.

"No solamente en daños materiales, sino en daños a personas, lesiones. Y posiblemente, Dios no lo quiera, una persona muerta. Por eso solicitamos medidas preventivas y que la autoridad cumpla con sus obligaciones", agregó Parra.

Una de las afectadas por el presunto francotirador es Luz Marina Villamil. Ella cuenta que se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue impactada por un balín en una pierna. Dice que el atacante le disparó desde un piso alto del edificio ubicado al frente de su vivienda.

"Sin más ni más, me daño un pie, me perforo el pie declaró la mujer.

A Elvia Díaz, por su parte, el atacante le ha dañado algunos ventanales de su casa y, según ella, ha disparado a algunos niños del barrio.

"Van tres balinazos y después a la vecina, a la señora de los huevos, al niño le pegaron en el estómago sino que él tenía varias chaquetas y no le alcanzó a pasar", testimonió.

El administrador del conjunto donde supuestamente vive el agresor publicó un comunicado informando del hecho y aseguró que aún no se ha podido establecer desde qué piso o apartamento se han producido los disparos.

Dice Jairo Antonio Borda que las sospechas apuntan a que el francotirador estaría ubicado entre los pisos noveno, décimo y once".

El comandante de la Policía Metropolitana, general Humberto Guatibonza declaró sobre el caso a Noticias Caracol. El oficial se comprometió a que el autor de los ataques será capturado y judicializado.