Buscan que padres puedan decidir sobre educación sexual que sus hijos reciben en el colegio

Un proyecto de ley que nace desde el Partido Conservador busca que los padres de familia decidan qué tipo de educación sexual recibirán sus hijos en los colegios .

“Los colegios tendrían la obligación de tener una reunión con todos los padres de familia en los primeros meses del año para que los padres sean los principales conocedores de cuáles son detalladamente los puntos de la educación sexual del colegio a sus hijos”, señala Íngrid Marlen Sogamoso, coordinadora ponente del proyecto.

Y, según consigna el artículo tres de la iniciativa, el padre tendrá el derecho de aprobar o no si el menor asiste a las clases sobre dicha materia.

Publicidad

“En el caso de que un padre de familia no esté de acuerdo en la información que le van a dar a sus hijos en la educación sexual, pues puede el padre consensuar con el colegio y buscar otros temas u otros métodos para darles la educación sexual a los niños”, explica Sogamoso.

Publicidad

Dicho poder de decisión que se les concede a los padres no es bien visto por los expertos.

“Negar esa posibilidad o dejar ese criterio sin un conocimiento previo a personas que no sean educadoras o del área de la salud, me parece que podría ser muy amplio y riesgoso”, asegura la doctora Catalina Ayala, psiquiatra de niños y adolescentes.

Publicidad

Asimismo, el doctor Juan David Albarracín, pediatra experto en derecho de infancia, puntualiza que “limitar el acceso a educación sexual es querer tapar el sol con un dedo”.

“El problema de no permitirle a un niño tener acceso a información es aumentar el riesgo, por ejemplo, de abuso sexual porque no van a poder detectar cualquier situación anómala y no van a poder, por ejemplo, querer hablar con sus papás y contar qué es lo que está sucediendo”, sostiene.

Publicidad

Los especialistas expresan que es importante el papel del padre de familia y que se necesita educación para ellos.

“Algunos padres quieren limitar estos contenidos de educación sexual porque les preocupa que influencien negativamente, a su manera de ver, a sus hijos o que tienen mucha ansiedad frente a que los niños lleguen a abordar estos temas en casa y ellos no sepan cómo tratarlos”, añade la doctora Ayala.

Publicidad

El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la comisión sexta de la Cámara de Representantes. De llegar a ser ley, el Ministerio de Educación deberá rendir anualmente un informe sobre fortalecimiento de derechos de los padres en la educación sexual.