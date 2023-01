Buscando librarse del yugo de la corrupción, Cartagena celebra 207 años de Independencia

Alcaldes investigados o inhabilitados e irregularidades tienen a la ciudad sumida en una de las peores crisis político-administrativas de los últimos años.

Y es que la historia de Cartagena da cuenta que, el 11 de noviembre de 1811, el pueblo se pronunció para independizarse de yugo español: negros y cartageneros raizales libraron un acto de revolución.

“Las luchas de emancipación no eran propiamente por la libertad, eran básicamente por la igualdad y en ese sentido hay varios aspectos, el principal es el socio-racial, porque en Cartagena entre más negros seas más sufres los rigores de ese sistema socio-racial”, explica Ricardo Chica, investigador y docente universitario.

Sin embargo, 207 años después, Cartagena sufre una dura crisis social. Según el DANE, La Heroica es la tercera ciudad con mayor índice de pobreza de Colombia.

“Tenemos una ciudad que no funciona, porque no hay institucionalidad, si no hay institucionalidad, no hay administración efectiva de los recursos, no hay planeación estratégica”, dice Álvaro Camargo, líder comunal.

Algunos expertos en temas de democracia aseguran que, en este momento, la ciudad debe librar un nuevo proceso que consolide la expresión de sus habitantes.

“Hoy nuestras luchas independentistas son contra la corrupción, contra la discriminación y también por la descentralización administrativa”, sostiene Carolina Caldero, directora de la Fundación Cívica de Cartagena.

El próximo año, cuando habrá nuevas elecciones para escoger alcalde, los cartageneros tendrán que librar una nueva lucha, pero esta vez sin lanzas y cañones, solo ejerciendo el derecho al voto.