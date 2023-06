Búsqueda de Wilson fue suspendida: “Símbolo de un comando que no regresó después de una misión”

Las Fuerzas Militares confirmaron la suspensión de la búsqueda de Wilson , el perro que fue clave para rescatar a los cuatro niños perdidos en las selvas del Yarí.

No solo el riesgo que representaba para los hombres que adelantaban la búsqueda, sino las bajas probabilidades de encontrar a Wilson con vida fueron los factores que las Fuerzas Militares tuvieron en cuenta para suspender las labores que realizaban con el propósito de hallar a este héroe de cuatro patas que se extravió durante la Operación Esperanza.

Durante casi 20 días estuvieron 70 hombres en la selva, y 50 en tareas logísticas, intentando encontrar a Wilson. Los comandos utilizaron perritas en celo y comida para llamar su atención, pero no tuvieron éxito. Las señales no fueron suficientes.

Publicidad

“Hemos empleado absolutamente todos los recursos, no hemos escatimado ningún esfuerzo empleando todas las capacidades humanas, tecnológicas, colocando comida donde la tropa inclusive ha quedado quieta, lo cual pone también en riesgo a nuestra misma tropa”, señaló el general Pedro Sánchez, comandante de la operaciones especiales de las Fuerzas Militares.

Publicidad

Pero en las Fuerzas Militares y la Policía existe un reconocimiento especial para aquellos combatientes que no regresan de sus misiones y Wilson tendrá dicho honor.

“Wilson es un símbolo de un comando que no regresó después de una misión. No solamente lo honraremos a él, sino a todos los caninos que también han perdido la vida protegiendo a los colombianos, en especial a esos militares y policías que no regresaron al seno de su hogar cuando partieron a una misión”, apuntó el oficial.

Publicidad

A la familia del propio general Pedro Sánchez le ocurrió hace 11 años. Su hermano, un coronel y piloto del Ejército, nunca regresó de una misión en el Nudo del Paramillo. Hoy, tanto Wilson como el hermano del oficial harán parte de esa lista de honor de aquellos que con valentía dieron la vida por Colombia y por los demás.

¿De dónde viene Wilson, el gran héroe de cuatro patas?

En Boyacá, Noticias Caracol investigó los orígenes de este animal, considerado el gran héroe de la Operación Esperanza. Este cachorro nació y creció entre las montañas de Chiquinquirá, una historia que muchos no conocen.

Publicidad

"A Wilson, pues como todos los perritos de acá, lo recuerda uno con mucho cariño. Estos son animalitos que prácticamente los recibe uno desde el momento de su nacimiento y crece uno con ellos", indicó Cristina Rodríguez, oficial veterinaria del Centro de Reproducción Canina de Chiquinquirá.

Wilson pasó del silencio y anonimato de su heroísmo a ser hoy uno de los perros más queridos en Colombia, pues sus huellas fueron, según testigos, pieza clave para poder dar con los cuatro niños perdidos en la selva.

Su entrenamiento y resultados lo convirtieron en un integrante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. En esta unidad de Boyacá permanecen sus padres, Drugia y Manred. La perrita fue condecorada por el presidente Petro, como un acto simbólico de agradecimiento a Wilson.