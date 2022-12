“Cabecillas del ELN no saben lo que sus hombres hacen”, denuncian líderes indígenas en Chocó

Hay tensión en ese departamento tras el homicidio del gobernador Aulio Isarama Forastero y el secuestro de un familiar.

Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó, el hombre raptado, que fue reclutado por el ELN cuando apenas era un niño, había pedido garantías para su seguridad luego de desmovilizarse de este grupo guerrillero.

“Lo primero que el ELN le dijo al indígena fue que así como él había llevado o entregado el fusil de ellos, que les costó plata, ahora le iban a cobrar con la vida de este señor; y por eso se lo llevaron y hasta ahí no sabemos el paradero” dice Plácido Bailarín, presidente de Fedeorewa.

Además rechazó un pronunciamiento que hizo el vocero del Ejército Nacional de Liberación en la emisora Radio Nacional Patria Libre:

“A veces creemos que el ELN no tiene control total sobre este grupo que opera en el Chocó, el cabecilla no conoce lo que sus hombres hacen en el terreno”, agregó.

Ante la crisis humanitaria que se vive en las comunidades indígenas del Alto Baudó, su mandataria dice que teme un desplazamiento masivo en los próximos días.

“Ustedes saben que cuando una comunidad se desplaza barren con todas las que están de ahí para abajo, podrían ser más de dos mil personas porque es bastante poblado el río”, asegura la alcaldesa del Alto Baudó, Carmen Londoño Mosquera.

Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones del crimen del líder social indígena.

“Hay lugares de difícil acceso como es el resguardo donde sucede este lamentable hecho. Estamos tomando las acciones con nuestras capacidades y atender la situación con la parte investigativo y judicial”, dice el coronel John Milton Arévalo, comandante de la Policía de Chocó.

El cuerpo del gobernador indígena será trasladado en los próximos días hasta Santa Catalina de Catrú para darle cristiana sepultura.

