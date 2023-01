Cacería al ‘Monstruo de Caldas’: nada que aparece el asesino del pequeño Hans

Han pasado 15 días desde la violación y asesinato del niño, en Samaná, y el responsable sigue libre. “Que Dios haga justicia en la injusticia”, dicen vecinos.

En La Dorada, Caldas, los familiares, amigos y conocidos de Hans Eslaider Tafur no se cansan de exigir justicia para que el asesinato del niño más querido del callejón del barrio Las Ferias no quede en la impunidad.

“Llevamos 15 días ya, hoy se cumple 15 días, y hasta ahora no se sabe nada del asesino del niño. Anda por ahí suelto, mantenemos mucho miedo y nosotros queremos pedirle al señor presidente que nos ayude, que este caso no se quede impune”, sostiene Blanca Lucía Aguirre, la abuela del pequeño de 7 años.

Los habitantes de Las Ferias decidieron realizar una velatón frente a la sede de la Fiscalía para pedir resultados.

“Porque es mejor tener un hombre o un individuo de estos preso y no por ahí en la calle, porque así como hizo con este niño, con este angelito, quién sabe con cuántos más hará. Es mejor que Dios haga justicia en la injusticia”, afirma un vecino.

Al trabajo investigativo para esclarecerse la muerte de Hans se han unido los mejores investigadores de la Fiscalía, traídos desde Manizales y Bogotá.

