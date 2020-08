Cada 15 minutos una persona se contagia de coronavirus en Villavicencio

Más de 500.000 habitantes estarán en aislamiento obligatorio hasta el 9 de agosto para contener los contagios de coronavirus en Villavicencio.

Además, habrá toque de queda desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día del puente festivo y no se permitirá el ingreso al municipio si no está dentro de las excepciones.

Durante los días de confinamiento solo estará autorizada la venta de alimentos y de artículos de primera necesidad.

El pico y cédula funcionará así:

Viernes 7 de agosto: 0, 1, 2 y 3.

Sábado 8 de agosto: 4, 5 y 6.

Domingo 9 de agosto: 7, 8 y 9.

El alcalde Felipe Harman afirmó que “cada 15 minutos se está generando una situación de contagio en la ciudad de Villavicencio, que hay un subregistro importante por las demoras de los laboratorios”.

Las autoridades creen que el incremento de riñas y fiestas clandestinas son responsables de que la curva vaya en aumento.

A esto se suma que 2 secretarios de despacho y 18 funcionarios de la Alcaldía, 311 militares, 110 policías y 314 trabajadores de la salud son portadores del COVID-19.

Por eso el alcalde pidió que “la gente nos colabore guardándose en su casa y en ese contexto podamos disminuir la presión asociada al crecimiento de los contagios en la ciudad”.

La ocupación de las UCI ya alcanza el 75% y 31 personas han perdido la batalla contra el coronavirus en Villavicencio.