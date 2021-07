Cada 24 horas se denuncian 44 presuntos abusos sexuales contra menores de edad en Colombia

Los abusos sexuales contra menores de edad en Colombia siguen en aumento y el encierro derivado de la pandemia aumentó el ataque, sobre todo contra los adolescentes. En promedio, al día, se denuncian 44 casos.

Dos de esas denuncias son las de dos niñas de 12 y 13 años, que vivían en arriendo con sus familias y que presuntamente fueron agredidas por el dueño del inmueble.

Una de las jóvenes le contó a su mamá que el sujeto habría aprovechado que estaba tomando clases virtuales en casa.

"Yo llegué del trabajo y como mi niña permanece sola en el apartamento, la niña estaba asustada, no me quería abrir la puerta, a lo último me abrió la puerta, yo la encontré asustada, llorando, le dije que qué pasaba, ella me contó que este señor intentó violarla", relató la mujer.

Otra niña de 13 años que vivía en ese mismo inmueble también lo denunció.

"La niña no me contaba porque él la tenía amenazada, que si me contaba a mí, algo le pasaba al papá o a mí. Tengo la denuncia, pero nada que funciona esto", dice la mamá de la adolescente.

Durante la pandemia, las cifras de los abusos sexuales contra menores de edad en Colombia siguen creciendo y durante 2021 se han ordenado alrededor de 23 exámenes de niños y adolescentes atacados.

Signos para detectar los abusos sexuales contra menores de edad en Colombia

El psicólogo forense Belisario Valbuena dice que hay que estar alertas a "unos son cambios en su estado de ánimo, cambios abruptos, que puede ser un niño que era muy extrovertido y de un momento a otro pasó a ser introvertido, ensimismado, ese es un signo de alarma”.

Otra señal, agrega, “es que tienden a ser hipersexuados, es decir, que empiezan a mostrar actitudes y comportamientos sexualizados que no son propios de su edad”.

Para que su hijo hable, señala el psicólogo, se recomienda al padre o tutor "darle confianza al menor de que pueda expresar todas las situaciones que le ocurran, instruirlo en que nadie puede tocar sus partes íntimas, porque por lo general lo que el agresor busca es tener un contexto de secreto para que él no le cuente a nadie".

Para denunciar abusos sexuales contra menores de edad en Colombia, puede comunicarse con: