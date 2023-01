Cada día desaparecen 17 personas en Colombia: preocupante informe de Medicina Legal

Entre las regiones donde más desaparecen personas están Bogotá, Risaralda, Caldas, Norte de Santander y Quindío.

En Colombia, hasta 2018 se registraron 142.648 personas desaparecidas, es decir, en promedio 17 personas al día. Se desconoce la suerte del 60% de ellas.

“Como Estado colombiano, no solamente estamos buscando todos aquellos casos en los cuales se dieron la desaparición en razón del conflicto armado y de la firma del acuerdo de paz, sino todos los que pasan en el día a día”, asegura Claudia Patricia García, directora de Medicina Legal.

En el proceso de búsqueda actúan varias entidades, la Fiscalía lo hace cuando se considera que el desaparecido está con vida, y en la instancia más dolorosa aparece Medicina Legal con la identificación de cuerpos.

Precisamente este organismo lanzó un plan piloto con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para agilizar el proceso que permite contrastar la información genética para casos ocurridos antes de 2007, época en la que no hay registros.

En los últimos 50 años, Medicina Legal no ha podido culminar la identificación de 25.000 cuerpos y hasta el momento no se sabe cuándo puedan terminar ese proceso.

Con este piloto, además, se pretende la ubicación y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.