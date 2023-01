Cada semana desaparecen tres niños en Colombia: ojo padres de familia a estas recomendaciones

Una de esas tristes historias es la de la pequeña Danna Guadalupe Vera, de 2 años. Este año van 1.582 casos.

El más reciente informe de Medicina Legal revela un flagelo que afecta a niños y jóvenes menores de edad en el país.

De enero a septiembre de este año se han reportado 1.582 menores desaparecidos, de los cuales 91 tienen menos de 10 años. Según los expertos, estos casos generalmente están relacionados con actos delictivos.

“Hay muchas bandas criminales dedicadas a reclutar niños como forma de comercialización, explotación; son utilizados para la pornografía infantil y para la mendicidad, el trabajo”, dice Leonardo Rodríguez Cely, PhD en criminología de la Universidad Javeriana.

El calvario es para las familias quienes incluso pasan años esperando rastro de sus pequeños. Ese es el caso de Danna Guadalupe Vera, de apenas 2 años de edad, quien desapareció en extrañas circunstancias el primero de diciembre del año pasado en la localidad de Usme. La última vez que su madre la vio fue cuando la dejó en su vivienda al cuidado de una niñera.

“La niñera me llamó y me dijo que habían venido dos hombres encapuchados y que llegaron y preguntaron por mí y que como yo no estaba entonces vinieron y se llevaron a la niña”, dice Andrea Vera.

El Gaula tiene en la mira a dos personas como sospechosos, entre ellos un familiar. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar responsabilidad alguna.

Para Paola Uribe, experta en temas de familia, es necesario tomar medidas de prevención cuando se deja a los hijos al cuidado de terceros.

“No confiarnos, hago referencia a hacer buen uso de las tecnologías como utilizar cámaras y también sería importante romper la rutina. Por ejemplo, si estamos acostumbrado a llegar a las 5:00 p.m. – 6:00 p.m. llegar más temprano”, recomienda.

La Policía mantiene una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministre información que pueda dar con el paradero de la pequeña Danna Guadalupe.