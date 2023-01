Cadena perpetua para violadores no garantiza que este delito acabe, dicen expertos a Minjusticia

La Defensoría del Pueblo apoya el concepto diciendo que sería recurrir a “populismo punitivo” y aceptar que el Gobierno no le apuesta a la resocialización.



En octubre de 2018, el presidente Iván Duque dijo que "estoy a favor de que Colombia tenga una cadena perpetua para asesinos y violadores de menores".



Sobre este tema, un grupo de expertos emitió un concepto al Ministerio de Justicia que fue refutado por quienes han promovido la cadena perpetua para quienes cometen ese delito.

“No me sorprende. Creo que es un concepto equivocado e irresponsable”, opina Yohana Jiménez.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo se mostró partidaria. El defensor delegado para la política criminal y asuntos penitenciarios, Germán Pabón, dijo que aplicar esta condena es “una política reactiva mas no preventiva”.



“Con eso el Estado acepta que es incapaz de apostarle al tema de la resocialización”, apuntó.



Para sectores como el religioso, más allá de la cadena perpetua se deben hacer efectivas las actuales sanciones.

“Si hay impunidad entonces no sirve de nada tener leyes perfectas”, dijo monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el concepto de la comisión asesora no puede ser tomado como una posición del Gobierno y espera su entrega oficial para emprender los análisis del caso.